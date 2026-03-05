قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين الأقصر تصرف 75 مليون رغيف خبز وتحرير 429 محضرًا تموينيًا خلال شهر فبراير
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حصاد جهودها خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار متابعة انتظام منظومة السلع التموينية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للحفاظ على جودة السلع وضبط المخالفات، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه بالنسبة للمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف نحو 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، وذلك من خلال 308 مخابز بلدية مدعمة على مستوى المحافظة.

كما تم صرف 3873 طن دقيق مدعم من خلال 550 مستودع دقيق بالمحافظة لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية خلال الشهر.

كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير 2026 نحو 99% من إجمالي المقررات المخصصة للمواطنين على البطاقات التموينية.

كما تم صرف سلع حرة بقيمة 373 ألف جنيه مقابل فارق نقاط الخبز  لـ18125 بطاقة تموينية، وذلك للمواطنين الذين قاموا بتوفير جزء من حصص الخبز المقررة لهم خلال الشهر السابق.

وأيضاً شهدت محطات الوقود بالمحافظة انتظامًا في العمل وتوافر جميع أنواع المواد البترولية من السولار والبنزين بالأسعار المقررة، مع استمرار عمليات الصرف دون أي معوقات أو شكاوى.

كما استمر العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود، مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية بكميات كافية، وانتظام عمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون تزاحم أو أية عوائق تُذكر.

أما عن منظومة الشكاوى، فقد تم التعامل مع 25 شكوى واردة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم الرد عليها بنسبة إنجاز 100%، وشملت الشكاوى موضوعات متعددة منها مشكلات البطاقات التموينية، إضافة المواليد، وإيقاف بعض البطاقات بسبب مخالفات التعدي أو البناء المخالف.

وبالنسبة للجهود الرقابية والمخالفات التموينية، أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية خلال شهر فبراير عن تحرير 429 محضرًا ومخالفة تموينية في مختلف القطاعات، وذلك على النحو التالي: ففي مجال المخابز تم تحرير 123 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة المخابز، وعدم وجود سجلات، وفي مجال الأسواق: تم تحرير 306 محاضر تموينية تضمنت ضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق بعض البدالين التموينيين خلال المواعيد الرسمية.

ومن ضمن المضبوطات تم ضبط طن ونصف سلع غذائية منتهية الصلاحية، و12 طن سلع غذائية بدون فواتير، و400 لتر زيوت سيارات بدون فواتير، و5 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق، وطن ونصف سكر حر ناقص الوزن، وطن مواد كيماوية داخل أحد المصانع غير المرخصة، ورصد تصرف بعض المخابز في 3.5 طن دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون.

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر إن أسواق المحافظة شهدت توافرًا ملحوظًا في مختلف أنواع الخضر والفاكهة والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين، مع وجود تفاوت نسبي في الأسعار وفق آليات السوق الحرة، دون تأثير على إتاحة السلع أو توافرها.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع التموينية، لضبط المخالفات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

