EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قيادة المنطقة الجوية الجنوبية تزور الأطفال محاربي السرطان بالأقصر في ذكرى العاشر من رمضان

مستشفى سرطان الاقصر
مستشفى سرطان الاقصر
شمس يونس

نظّمت قيادة المنطقة الجوية الجنوبية زيارة إنسانية إلى الأطفال محاربي السرطان داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك تزامنًا مع إحياء ذكرى العاشر من رمضان، التي توافق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق الروابط بين مؤسسات الدولة وأبنائها، حيث حرص وفد قيادة المنطقة الجوية الجنوبية على تفقد أحوال الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي لهم، ومشاركتهم لحظات إنسانية تعكس روح التضامن والانتماء، بما يسهم في تعزيز حالتهم النفسية ودعمهم خلال رحلة العلاج.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة تمثل دفعة معنوية مهمة للأطفال المرضى، وتجسد معاني الإرادة والصمود والتحدي التي ارتبطت بذكرى العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية داخل صرح طبي يقدم خدماته بالمجان يحمل دلالات إنسانية عميقة تعكس وحدة الهدف في مواجهة التحديات وتحقيق الانتصار.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس روح التلاحم بين مؤسسات الدولة، وتبعث برسالة دعم وأمل قوية للأطفال وأسرهم، مشيدًا بالدور الإنساني الذي تقوم به قيادة المنطقة الجوية الجنوبية إلى جانب دورها الوطني.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار أوجه الدعم والتواصل مع الأطفال محاربي السرطان، تقديرًا لشجاعتهم، وترسيخًا لقيم العطاء والانتماء التي رسختها انتصارات العاشر من رمضان في وجدان الشعب المصري.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الارومان

