اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من كورنيش إسنا الجديد بالأقصر.. صور

تواصل محافظة محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تنفيذ رؤيتها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بمراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة إسنا التي تشهد طفرة عمرانية جديدة على ضفاف نهر النيل .

وكشف مصدر مطلع أن مدينة إسنا تقترب من إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الكورنيش الجديد أحد أبرز المشروعات الجارية جنوب الأقصر والذي يمثل واجهة حضارية مرتقبة تعيد رسم الصورة الجمالية للمدينة وتوفر متنفسا عصريا يليق بتاريخها ومكانتها السياحية

وأضاف المصدر أن المشروع يمتد بطول إجمالي يبلغ 1260 مترا ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية ضمن خطة متكاملة لتطوير الواجهة النيلية وتحويلها إلى مساحة حضارية تجمع بين الترفيه والخدمات والأنشطة الاستثمارية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز على نهر النيل

وأوضح أن المرحلة الأولى التي أوشكت على الانتهاء تمتد بطول 550 مترا وتضم كورنيشا سفليا بمتوسط عرض 6.5 أمتار بالإضافة إلى ممشى ومرسى بطول 550 مترا مع تطوير مرسى الدهبيات القائم بطول القطاع وتشمل إنشاء 13 محلا تجاريا وبازارا بمساحة 16 مترا مربعا لكل وحدة إلى جانب غرف خدمية لخدمة الزوار بما يدعم الحركة السياحية والتجارية

وأشار المصدر إلى أن هذا القطاع يتميز بلمسات فنية تعكس الهوية البصرية للمدينة حيث تم تنفيذ جداريات فنية بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر مع استخدام الجرانيت المحلي في الأرضيات وتطبيق نظام متكامل لمكافحة الحريق كما يتضمن كورنيشا علويا بمتوسط عرض 2 متر يضم ممشى و7 برجولات خشبية وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي

وأكد المصدر أن المرحلة الثانية ستبدأ فور تسليم المرحلة الأولى وتمتد بطول 470 مترا وتشهد توسعا في الأنشطة والخدمات حيث تتضمن كورنيشا سفليا بمتوسط عرض 13 مترا وإنشاء 40 محلا تجاريا وبازارا بمساحة 15 مترا مربعا لكل منها إضافة إلى مسرح مكشوف وتطوير مرسى البواخر القائم ومكاتب إدارية وغرف خدمية ودورات مياه وبرجولات خشبية وجداريات فنية وأرضيات من الجرانيت المحلي فضلا عن نظام حريق متكامل

كما تشمل المرحلة الثانية كورنيشا علويا بطول 470 مترا بمتوسط عرض 4.5 متر مزودا ببرجولات خشبية إلى جانب توسعة الطريق العلوي وإنشاء موقف للسيارات وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي بما يحقق سيولة مرورية ويخدم المترددين على المنطقة

ولفت المصدر إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تطوير الحديقة القائمة بطول 250 مترا وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة تضم مناطق جلوس وأنشطة متنوعة لتصبح متنفسا حضاريا جديدا لأهالي إسنا وروادها