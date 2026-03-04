قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
محافظات

اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من كورنيش إسنا الجديد بالأقصر.. صور

كورنيش اسنا الجديد
كورنيش اسنا الجديد
شمس يونس

تواصل محافظة محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تنفيذ رؤيتها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بمراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة إسنا التي تشهد طفرة عمرانية جديدة على ضفاف نهر النيل .

وكشف مصدر مطلع  أن مدينة إسنا تقترب من إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الكورنيش الجديد أحد أبرز المشروعات الجارية جنوب الأقصر والذي يمثل واجهة حضارية مرتقبة تعيد رسم الصورة الجمالية للمدينة وتوفر متنفسا عصريا يليق بتاريخها ومكانتها السياحية

وأضاف المصدر أن المشروع يمتد بطول إجمالي يبلغ 1260 مترا ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية ضمن خطة متكاملة لتطوير الواجهة النيلية وتحويلها إلى مساحة حضارية تجمع بين الترفيه والخدمات والأنشطة الاستثمارية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز على نهر النيل

وأوضح أن المرحلة الأولى التي أوشكت على الانتهاء تمتد بطول 550 مترا وتضم كورنيشا سفليا بمتوسط عرض 6.5 أمتار بالإضافة إلى ممشى ومرسى بطول 550 مترا مع تطوير مرسى الدهبيات القائم بطول القطاع وتشمل إنشاء 13 محلا تجاريا وبازارا بمساحة 16 مترا مربعا لكل وحدة إلى جانب غرف خدمية لخدمة الزوار بما يدعم الحركة السياحية والتجارية

وأشار المصدر إلى أن هذا القطاع يتميز بلمسات فنية تعكس الهوية البصرية للمدينة حيث تم تنفيذ جداريات فنية بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر مع استخدام الجرانيت المحلي في الأرضيات وتطبيق نظام متكامل لمكافحة الحريق كما يتضمن كورنيشا علويا بمتوسط عرض 2 متر يضم ممشى و7 برجولات خشبية وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي

وأكد المصدر أن المرحلة الثانية ستبدأ فور تسليم المرحلة الأولى وتمتد بطول 470 مترا وتشهد توسعا في الأنشطة والخدمات حيث تتضمن كورنيشا سفليا بمتوسط عرض 13 مترا وإنشاء 40 محلا تجاريا وبازارا بمساحة 15 مترا مربعا لكل منها إضافة إلى مسرح مكشوف وتطوير مرسى البواخر القائم ومكاتب إدارية وغرف خدمية ودورات مياه وبرجولات خشبية وجداريات فنية وأرضيات من الجرانيت المحلي فضلا عن نظام حريق متكامل

كما تشمل المرحلة الثانية كورنيشا علويا بطول 470 مترا بمتوسط عرض 4.5 متر مزودا ببرجولات خشبية إلى جانب توسعة الطريق العلوي وإنشاء موقف للسيارات وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي بما يحقق سيولة مرورية ويخدم المترددين على المنطقة

ولفت المصدر إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تطوير الحديقة القائمة بطول 250 مترا وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة تضم مناطق جلوس وأنشطة متنوعة لتصبح متنفسا حضاريا جديدا لأهالي إسنا وروادها

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

انقاص الوزن

لن تتخيلها.. عشبة شهيرة تحمي من السرطان وتنسق الوزن

الغدة الدرقية

أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الغدة الدرقية

كفتة

أطفالك هيحبوها.. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

