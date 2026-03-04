قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

محافظ الأقصر يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية العشي بتكلفة 60 مليون جنيه.. صور

محافظ الأقصر يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية العشي بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة
محافظ الأقصر يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية العشي بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العشي، بمركز ومدينة الزينية، والذي تم تنفيذه بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات – شركة جبالكو)، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لخدمة نحو 30 ألف نسمة من أهالي القرية، حيث يشمل تنفيذ شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 33 كيلومترًا، بالإضافة إلى خط طرد بقطر 500 مم بطول 1.5 كيلومتر، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي والحد من المشكلات البيئية.

جاء ذلك بحضور المهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وأحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندسة إلهام شيبانى، مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع المرافق بالمحافظة، ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار العمل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما وجه محافظة الأقصر مديرية الطرق والنقل بسرعة البدء في أعمال رصف الطريق الممتد من محطة صرف العشي وحتى منطقة الصعايدة، وذلك عقب التأكد من الانتهاء الكامل لجميع أعمال المرافق والبنية التحتية بالمنطقة.

كما شدد  على ضرورة الإسراع في رصف الطريق المؤدي إلى مدرسة العشي الرسمية لغات، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتحسينًا للحركة المرورية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وممهدة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى والمراكز، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

