محافظ الأقصر يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية العشي بتكلفة 60 مليون جنيه.. صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العشي، بمركز ومدينة الزينية، والذي تم تنفيذه بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات – شركة جبالكو)، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لخدمة نحو 30 ألف نسمة من أهالي القرية، حيث يشمل تنفيذ شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 33 كيلومترًا، بالإضافة إلى خط طرد بقطر 500 مم بطول 1.5 كيلومتر، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي والحد من المشكلات البيئية.

جاء ذلك بحضور المهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وأحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندسة إلهام شيبانى، مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع المرافق بالمحافظة، ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار العمل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما وجه محافظة الأقصر مديرية الطرق والنقل بسرعة البدء في أعمال رصف الطريق الممتد من محطة صرف العشي وحتى منطقة الصعايدة، وذلك عقب التأكد من الانتهاء الكامل لجميع أعمال المرافق والبنية التحتية بالمنطقة.

كما شدد على ضرورة الإسراع في رصف الطريق المؤدي إلى مدرسة العشي الرسمية لغات، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتحسينًا للحركة المرورية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وممهدة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى والمراكز، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.