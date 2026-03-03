بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بشأن التصرف فى أملاك الدولة بالأقصر

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في اجتماع موسع عُقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" ، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، وذلك بحضور المحافظين ، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

تناول الإجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل فى ملفات تقنين أراضى الدولة ، ومنظومة المتغيرات المكانية ، وإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأى تقصير فى رصد أو التعامل مع المخالفات ، ومتابعة الموقف التنفيذى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات ، والتشديد على الإزالة فى المهد لأى متغيرات مكانية غير قانونية .

وكذا تناول الاجتماع بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف فى أملاك الدولة ومناقشة آليات العمل بمنظومة التقنين الجديدة، وتسريع إجراءات عمل المنظومة، مع استعراض تقارير الأراضي التي تم استردادها لضمان حسن استغلالها .

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، و اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، و محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية بالمحافظة، ومحمد علي مدير المراكز التكنولوجية ، ومحمود عبد الله مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ، وخالد تهامى مدير مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى.