وفد جامعة الأقصر يدعم الأطفال مرضى السرطان فى الصعيد

زار وفد من كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر ، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي فى الصعيد لمرضى الأورام الذين يتلقون العلاج المجاني بالمستشفى.

وحرص وفد الكلية، خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، على لقاء المرضي، والتحدث مع ذويهم للتعرف على طبيعة العلاج المقدم لهم والشد من أزرهم وتشجيعهم على تحمل العلاج .

ورافق فريق العلاقات العامة وفد الكلية في جولته على أقسام مستشفى شفاء الأورمان ومنها أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات، بجانب شرح مفصل للتطور الذى طرأ على المستشفى منذ افتتاحها لاستقبال آلاف المرضى من أبناء الصعيد.



وقدم وفد "السياحة والفنادق"، عدد من الفقرات الترفيهية والفنية والاغانى وتوزيع الهدايا و الالعاب والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وذويهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج والأمنيات لهم بالشفاء لجميع المرضى، وسط فرحة عارمة من الأطفال وارتسمت البسمة على وجوههم .

ومن جانبه ابدى الاستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، سعادته بزيارة وفد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر ، لدعم الأطفال مرضى السرطان، مؤكدا على حرص كافة مؤسسات محافظات الصعيد على زيارة مستشفى شفاء الأورمان، ومشاركتها في مختلف الفعاليات لدعم المرضى والشد من أزرهم.