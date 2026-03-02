تحرير 17 مخالفة خلال حملة تموينية في إسنا بالأقصر

أكد المهندس عبدالرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن إدارة تموين إسنا شنت حملة رقابية موسعة لضمان جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة، في مجالات الأسواق، وكذا مخالفات غلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر لأحد فروع مشروع “جمعيتي”، إضافة إلى رصد مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 3 مخالفات لمخابز تصرفت في كمية تقدر بـ15 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم، فضلًا عن مخالفة لمخبز لعدم وجود قائمة تشغيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة.

وشملت الحملة المرور على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ مشروع “جمعيتي” والتجار التموينيين، للتأكد من انتظام العمل وصرف المقررات التموينية للمواطنين، وجارٍ استمرار المتابعة لضمان تقديم الخدمة بصورة منتظمة.