وحدة تراخيص المحال العامة تشن حملة تفتيشية على رخص المحلات بمدينة الأقصر

شنت وحدة تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات التجارية بنطاق مدينة الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المحلات باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وشهدت الحملة المرور على عدد من المحال بمناطق متفرقة داخل المدينة، للتفتيش على الرخص والتصاريح، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر للمخالفين، بالإضافة إلى التنبيه على بعض أصحاب المحلات بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وبمشاركة المهندس محمد حجاج مدير وحدة تراخيص المحال العامة، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون، مشيرًا إلى استمرار حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة دون تهاون مع أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.