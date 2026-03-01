قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة الأقصر: من الضروري العمل الجماعي للتصدي للتحديات التي تواجه الجامعات

رئيس جامعة الأقصر تشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة
رئيس جامعة الأقصر تشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة
شمس يونس

شاركت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، بجلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات؛ والذي انعقد  برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات خالص التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، مؤكدين التعاون مع سيادته للاستمرار في جهود تحقيق التطور المنشود في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهوده المثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

ووقف المجلس دقيقة حدادا على روح الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون في مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا ضرورة العمل الجماعي كفريق عمل واحد في التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الجامعات.

وأشار الوزير إلى أهمية ملف الابتكار، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمخرجات البحث العلمي التي يمكن أن تسهم في تقديم حلول علمية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم والصناعة، والإسهام في دعم المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات.

كما أشار الدكتور قنصوة إلى أهمية الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية وضرورة مواصلة تطويرها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها ذراع أساسي للدولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في ظل زيادة حجم الاعتماد عليها من جانب المواطنين، مشيرًا إلى تميز المستشفيات الجامعية بوجود كوادر طبية متميزة، لافتًا إلى أهمية استمرار التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أهمية تدريب وتأهيل القيادات الجامعية، لاكتساب الخبرات التي تؤهلها لمواجهة التحديات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية ذات التجارب الرائدة في تنمية قدرات وتأهيل القيادات الجامعية.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة تطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال وضع تصور شامل، لضمان فعالية دوره في تحقيق الأهداف المنوطة بها.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات مستمرة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع إعطاء الابتكار واقتصاد المعرفة أهمية خاصة خلال الفترة القادمة، مع تحفيز الباحثين للتعاون في تنفيذ هذا التوجه.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تحقيق الميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل داخل الجامعات، من خلال جدول زمني واضح يجب الالتزام به، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي.

كما وجه الوزير بإنشاء الجامعات وحدة تسويق لترويج برامجها الدراسية ونظم الدراسة بها، وإبراز المزايا التي توفرها للدراسة بها على كافة المستويات.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري باعتباره مبادرة رئاسية تدعم منظومة البحث العلمي في مصر، موضحًا أن ما يوفره البنك من مصادر علمية وثقافية وبحثية يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ويدعم تقدم الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في التصنيفات الإقليمية والدولية.

وسلط التقرير الضوء على اجتماع الوزير مع محافظ البنك المركزي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري ودعم تطوير المنظومة التعليمية.

وبدعوة من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، وقد تم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونائبه. 
كما انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية بدعوة من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وقد تم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونائبه.

وأوضح التقرير أن الوزير عقد اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف التقرير أن الوزير استقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعة العربية المفتوحة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة دمنهور، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والإداري، وتبادل المنشورات العلمية والمعلومات، وتطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات، والتعاون في برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية المشتركة. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس شهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة السويس، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي، وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات، والتعاون في برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية، والتعاون في الإرشاد المهني والخدمات والاهتمام بالأنشطة الطلابية. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات العليا الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تنظيم ورش عمل وزيارات متبادلة لنقل الخبرات العلمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية. ووقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان.

وتابع المجلس ما تم بشأن تجديد الرخص والدعم الفني لأجهزة حماية شبكات المعلومات بالجامعات الحكومية، لحمايتها من الهجمات السيبرانية.

واستعرض المجلس تقريرًا حول جهود جامعة بنها في ملف التدويل خلال الفترة (2024/2025)، وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الجامعة تتبنى رؤية متنامية تعكس جهودها المستمرة للانفتاح على العالم الأكاديمي وتعزيز مكانتها بين الجامعات الدولية المرموقة، وبناء شراكات أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة للطلاب تساعدهم على الاندماج الأكاديمي والاجتماعي، مما يعزز التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على إجراء تعديل بتشكيل لجنة شئون العلاقات الثقافية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بإضافة أعضاء جدد.

