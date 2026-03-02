الانتهاء من طلاء موحد لـ 500 حاوية قمامة بمدينة الأقصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الانتهاء من طلاء (500) حاوية قمامة بطلاء موحد في مختلف أحياء المدينة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر، بطلاء حاويات القمامة بألوان موحدة لتحسين المشهد الحضاري بما يتناسب مع المكانة العالمية لمدينة الأقصر أمام مواطنيها وزائريها، مع استمرار العمل على تعميم النظام الآلي لجمع القمامة لتقليل المخاطر الصحية والبيئية.

على صعيد آخر واصل مجلس مدينة الأقصر أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، للوصول لأعلي مستويات الرصف والنظافة بكافة شوارع المدينة لخدمة المواطنين ، حيث تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال ترميم البلدورات بميدان النوافل وميدان العمداء بطول ٩ متر تقريبا وتم إزالة مطبات عشوائية مخالفة بشارع فرعي بجوار مستشفي الكمال، فضلاً عن أنه تم إزالة تعدي علي خط التنظيم عبارة عن مصطبة ( ديوان) مخالف بشارع مستشفى الكمال، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بحضور أشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال، وتحت إشراف سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر.