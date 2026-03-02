كوبري الشهيد رضا الحويحي.. تدشين المحور الرابع للربط بين ضفتي قناة السويس بالإسماعيلية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، احتفالية تدشين المحور الرابع للربط بين ضفتي القناة من خلال عدد ٢ كوبري عائم باسم الشهيد البطل العريف رضا محمد محمد الحويحي بالكيلو متر 88.600 ترقيم قناة ضمن سلسلة الكباري العائمة على القناة، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء أح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أح محمد مختار رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء عصام حافظ مدير أمن محور قناة السويس، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد محاور العبور من وإلى سيناء وبالتزامن مع احتفالات العاشر من رمضان المجيدة.

شملت مراسم الفعالية إزاحة الستار عن جدارية الافتتاح، تلاها القيام بجولة تفقدية وعمل تجربة تحميل بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام للتأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالمحور والطرق والمداخل المؤدية من وإلى الكوبريين العائمين.

يعد المحور الجديد هو المحور الرابع الذي يتم إنشاؤه في نطاق القطاع الأوسط للقناة بالإسماعيلية ويعمل بالتكامل مع المحاور الثلاثة الأخرى التي تم إنشاؤها بما يمثل إضافة جديدة ستساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتلبية المتطلبات الأمنية والاستراتيجية.

يتكون المحور الجديد من كوبريين عائمين أحدهما غربي يربط ضفتي القناة الأصلية بالإضافة إلى كوبري شرقي يربط بين الضفتين على القناة الجديدة، ويشتمل الجزء المعدني لكل كوبرى على ٣ بنتونات عائمة، بطول 255متراً، وعرض 15متراً، بإجمالي أوزان للمحور كامل 3000 طن حديد.

والكوبريين العائمين من تصميم ترسانة بورسعيد البحرية واعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (BV)، و تضافرت خلال عملية بناء الجزء المعدني جهود شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية ( القطاع الخاص) ضمت ترسانة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، وشركة غزالة للصناعات المعدنية.

أما الأعمال الهندسية والمدنية الخاصة بالمحور فقامت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس بتنفيذ المراسي الخرسانية كما قامت بالإشراف على أعمال تجهيز مداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها كل من شركة التمساح لبناء السفن، وشركة ترسانة السويس البحرية التابعتين للهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من شركات القطاع الخاص وهي شركات "الأهرام للإنشاء" و "المقاولون العرب"، و "برفكت للتوكيلات" و"مؤسسة النور للمقاولات" كمقاول خارجي للمشروع، فيما قامت بأعمال الطرق في المدخلين الغربي الشرقي والجزيرة الوسطي بين القناتين الكتيبة 26 طرق التابعة لإدارة المهندسين العسكريين إحدى إدارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن زيادة محاور العبور من وإلى سيناء يعد هدفاً استراتيجياً يحقق مصالح الدولة المصرية على كافة الأصعدة ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، والتخفيف على المواطنين في الانتقال بين ضفتي القناة عبر تقليل زمن العبور وتوفير بدائل متنوعة للربط عبر منظومة شاملة و متكاملة من المحاور المختلفة.

وأضاف الفريق ربيع أن سلسلة الكباري العائمة الجديدة على ضفاف القناة تأتي تتويجاً لجهود شركات وترسانات قناة السويس بالمشاركة مع الشركات الوطنية من القطاع الخاص، والتعاون البناء مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عملية بناء المحور الجديد بالكامل تم إنجازها خلال وقت قياسي في 6 أشهر فقط ليكون شاهداً على عبور جديد إلى سيناء في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن محاور العبور التي تربط سيناء بالوادي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة لترتفع من 10 محاور عبور فقط خلال عام 2014 لتصل إلى 26 محور عبور حتى الآن موزعة ما بين 8 محاور لمرفق المعديات، و 6 محاور للأنفاق، و 9 محاور للكباري العائمة بالإضافة إلى كل من محور كوبري السلام ومحور كوبري الفردان ومحور شركة الحاويات لشرق التفريعة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية على أهمية التوسع في إنشاء محاور العبور من وإلى سيناء لدعم جهود التنمية الشاملة في هذه المنطقة الغالية من أرض مصر، وبما يسهم نحو تشجيع تدفق الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أعرب اللواء حسب الله عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروعات تنموية هامة تهدف إلى خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، تأكيداً على تكامل أدوار مؤسسات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية.

في ختام الاحتفالية، كرم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أسرة الشهيد البطل العريف / رضا محمد محمد الحويحي، وأهداهم درع قناة السويس تقديراً وعرفاناً لدوره الوطني وتضحيته الغالية.

جدير بالإشارة، أن الشهيد البطل العريف / رضا محمد محمد الحويحي هو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، وكان خلال فترة خدمته بسلاح المدرعات بالجيش الثاني الميداني مثالًا للانضباط والشجاعة والتضحية، وكرمه ربه بالشهادة في يوم الثالث من شهر أبريل عام ٢٠١٥ أثناء أداء واجبه الوطني خلال الذود والدفاع عن أحد الكمائن بالشيخ زويد بشمال سيناء ضد هجوم العناصر التكفيرية.