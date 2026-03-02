حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير الإنارة بمركز ومدينة أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف اللواء أحمد صلاح الدين بتنظيم حملة إستهدفت طريق السادات وحى العقاد حيث تم مصادرة العديد من المضبوطات المخالفة ، فضلاً عن المرور على بعض المحال التجارية ، وتم التشديد على منع بيع الألعاب النارية والصواريخ .

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الجديدة لتوفير الإضاءة اللازمة بمختلف القرى والأحياء السكنية ، وقد تم تنفيذ جهود الحملة بمتابعة من نواب رئيس المدينة إبراهيم همام ومحمد ربيع وأحمد عبد الراضى ، ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

جهود متنوعة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .