محافظ أسوان يشدد على الرقابة على الأسواق والمنافذ خلال شهر رمضان المعظم لضبط الأسعار

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية المرور المفاجئ على المنافذ والأسواق ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية للإطمئنان على توافر السلع بالكميات المناسبة ، والتأكد من الإلتزام بالتخفيضات المقررة ، وجودة المنتجات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بما يحقق الإستقرار فى الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة مع زيادة معدلات الإستهلاك.

ووجه المحافظ بإستمرار الحملات الرقابية بشكل يومى ومفاجئ ، وأن الدولة تقف بكامل أجهزتها التنفيذية إلى جانب المواطن ، ولن تسمح بأى تلاعب أو إستغلال للمواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفات يتم رصدها بما يضمن إستقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة .

شهر رمضان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بمتابعة منظومة التوزيع اليومى لأسطوانات البوتاجاز ، حيث يتم توفير نحو 400 أسطوانة يومياً للمواطنين بالأسعار الرسمية ودون أى زيادات ، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب التموين ، مع متابعة خطوط السير ونقاط التوزيع لضمان العدالة والشفافية فى التوزيع .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح مروراً مفاجئاً على عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت ، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإستهلاكية ، ومراجعة الأسعار المعلنة ، مع التشديد على الإلتزام بالقوانين المنظمة لحركة البيع والتداول ، وقد شملت الحملات أيضاً التأكد من عدم تداول الألعاب النارية والمفرقعات داخل الأسواق ، حفاظاً على سلامة المواطنين .