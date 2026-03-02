قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشدد على الرقابة على الأسواق والمنافذ خلال شهر رمضان المعظم لضبط الأسعار

محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية المرور المفاجئ على المنافذ والأسواق ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية للإطمئنان على توافر السلع بالكميات المناسبة ، والتأكد من الإلتزام بالتخفيضات المقررة ، وجودة المنتجات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى بما يحقق الإستقرار فى الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة مع زيادة معدلات الإستهلاك.

ووجه المحافظ بإستمرار الحملات الرقابية بشكل يومى ومفاجئ ، وأن الدولة تقف بكامل أجهزتها التنفيذية إلى جانب المواطن ، ولن تسمح بأى تلاعب أو إستغلال للمواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفات يتم رصدها بما يضمن إستقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة .

شهر رمضان

وفى هذا الإطار  قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بمتابعة منظومة التوزيع اليومى لأسطوانات البوتاجاز ، حيث يتم توفير نحو 400 أسطوانة يومياً للمواطنين بالأسعار الرسمية ودون أى زيادات ، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب التموين ، مع متابعة خطوط السير ونقاط التوزيع لضمان العدالة والشفافية فى التوزيع .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح مروراً مفاجئاً على عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت ، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإستهلاكية ، ومراجعة الأسعار المعلنة ، مع التشديد على الإلتزام بالقوانين المنظمة لحركة البيع والتداول ، وقد شملت الحملات أيضاً التأكد من عدم تداول الألعاب النارية والمفرقعات داخل الأسواق ، حفاظاً على سلامة المواطنين .

