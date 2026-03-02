أمام أزمة ديون النادي | قرار نهائي في الزمالك يخص هؤلاء اللاعبين

رفض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك رحيل لاعبي الفريق الشباب الصاعدين مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وتقدم عدد كبير من أندية الدوري المصري بعروض للحصول على خدمات عدد من ناشئي الزمالك قبل أن يتم اتخاذ القرار برفض التفريط في أي لاعب.

وطالب معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بالتمسك بلاعبي الفريق مواليد 2005 ودخولهم قائمة الفريق في الموسم القادم.

يأتى ذلك وسط الأزمة المالية الحادة التي دخل فيها الفريق بجانب إيقاف القيد بسبب المديونيات والغرامات المالية من قبل الفيفا.

صدارة الدوري المصري

حسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة

يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء