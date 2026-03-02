محمد صبحي يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يغيب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك عن المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وحصل صبحي على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة بيراميدز الأخيرة بسبب إضاعة الوقت اثناء تنفيذ ركلة مرمى.

وحسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة

يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء