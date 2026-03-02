الجمهور السبب.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بـ أداء جمهور القلعة البيضاء بعد فوز الزمالك علي بيراميدز وتصدره الدوري الممتاز.

الزمالك وبيراميدز

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد الانتصار السابع على التوالي في دوري NILE، جمهور الزمالك هو السبب الأول في ما يحققه النادي من إنجازات".

وحسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم.

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة

يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء

مباريات بيراميدز القادمة

يلعب بيراميدز ضد حرس الحدود - الخميس 5 مارس - الساعة 9:30 مساء

بلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي - الإثنين 9 مارس - الساعة 9:30 مساء

مباريات الأهلي القادمة

يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب يوم الخميس 5 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء

يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الإثنين 9 مارس الساعة 9:30 مساء

مباريات سيراميكا كليوباترا القادمة

يلعب سيراميكا كليوباترا مباراة ضد البنك الأهلي يوم الخميس 5 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء ضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الأول .