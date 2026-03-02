قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يتابع مع وفد لجنة مكافحة المنشطات الاعتماد النهائي للمعمل المصري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعًا، مع وفد لجنة الخبراء التابعة لـ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك لمتابعة إجراءات الاعتماد النهائي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات، والعمل على استكمال متطلبات الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة وتنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية

شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات سابقة، وخطة العمل الموضوعة لاستيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية، بما يضمن جاهزية المعمل المصري للحصول على الاعتماد النهائي، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة المنشطات وخدمة الحركة الرياضية.

حضر اللقاء، من جانب الوكالة الدولية، السيد تيري بوجاسيان رئيس اعتماد المعامل، والدكتور فينيسيوس ساردِيلا كبير مديري عمليات المعامل، والدكتور بيتر فان إينو مدير معمل بلجيكا، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة، وإيمان جمعة المدير التنفيذي، ومن المعمل المصري، العقيد طبيب أحمد مصطفى مدير المعمل، والمقدم طبيب عمرو القرشي المدير الفني، والرائد طبيب طارق علي رئيس الإمداد.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لاستكمال منظومة الاعتماد، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية، ويعكس التزام مصر الكامل بقواعد مكافحة المنشطات المعتمدة دوليًا.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مكافحة المنشطات المنشطات

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

جريمة تهز بورسعيد

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية.. منجمة تتوقع تطورات بين إسرائيل وإيران

ازمة الاهلي

‫ رفض الاستجابة .. أزمة بين الأهلي وخوسيه ريبيرو بعد فسخ التعاقد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

