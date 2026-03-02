وزير الرياضة يتابع مع وفد لجنة مكافحة المنشطات الاعتماد النهائي للمعمل المصري

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعًا، مع وفد لجنة الخبراء التابعة لـ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك لمتابعة إجراءات الاعتماد النهائي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات، والعمل على استكمال متطلبات الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية

شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات سابقة، وخطة العمل الموضوعة لاستيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية، بما يضمن جاهزية المعمل المصري للحصول على الاعتماد النهائي، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة المنشطات وخدمة الحركة الرياضية.

حضر اللقاء، من جانب الوكالة الدولية، السيد تيري بوجاسيان رئيس اعتماد المعامل، والدكتور فينيسيوس ساردِيلا كبير مديري عمليات المعامل، والدكتور بيتر فان إينو مدير معمل بلجيكا، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة، وإيمان جمعة المدير التنفيذي، ومن المعمل المصري، العقيد طبيب أحمد مصطفى مدير المعمل، والمقدم طبيب عمرو القرشي المدير الفني، والرائد طبيب طارق علي رئيس الإمداد.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لاستكمال منظومة الاعتماد، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية، ويعكس التزام مصر الكامل بقواعد مكافحة المنشطات المعتمدة دوليًا.