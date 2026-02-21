أول طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة حول تدني دور مراكز الشباب

تقدّم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل بشأن التدهور الحاد في مستوى مراكز الشباب بمختلف القرى والمدن والأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الواقع يكشف عن مفارقة صادمة، فبرغم الحديث المتكرر عن تمكين الشباب وبناء الإنسان، فإن الحقيقة على الأرض تتمثل في مراكز شباب بلا شباب، ومنشآت أُنفقت عليها مليارات الجنيهات، لكنها إما مغلقة، أو تعمل بشكل شكلي، أو تحولت إلى ملاعب مؤجرة لا تؤدي أي دور تنموي أو ثقافي حقيقي.

وأشار النائب أشرف أمين إلى وجود غياب شبه كامل للبرامج والأنشطة الجادة، وضعف الإدارة، وانعدام الرؤية، ما دفع قطاعات واسعة من الشباب إلى العزوف عن هذه المراكز، أو الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع فريسة للإحباط والتطرف، في الوقت الذي تكتفي فيه الوزارة بإعلانات وفعاليات ومؤتمرات بلا أثر ملموس.

متسائلاً : لماذا فشلت مراكز الشباب في جذب الشباب فعليًا؟ وأين ذهبت موازنات الأنشطة والبرامج؟ ومن يحاسب إدارات المراكز التي لا تفتح أبوابها؟ ولماذا لا يُشرك الشباب في إدارة هذه المراكز بدل التعامل معهم كمتفرجين؟ وكيف تُترك طاقات الشباب بلا احتواء في ظل أزمات اقتصادية خانقة؟

وطالب النائب أشرف أمين بإجراء تقييم شامل وعلني لأداء كل مركز شباب، وربط التمويل بعدد الأنشطة والمستفيدين الفعليين، مع إسناد الإدارة الجزئية لشباب متخصصين بنظام تعاقدي، وتحويل مراكز الشباب إلى منصات تدريب وتشغيل حقيقية تخدم احتياجات الشباب وسوق العمل.

كما شدد على ضرورة فتح مراكز الشباب في الفترات المسائية وبمرونة تتناسب مع ظروف الشباب، مؤكدًا أن الشباب لا يحتاج شعارات، بل مساحات أمل، وأن أي دولة تترك شبابها بلا احتواء، تدفعهم دفعًا إلى الهروب من الحلم.