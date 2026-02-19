قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

طلب إحاطة أمام مجلس النواب لفتح ملف أزمات المدارس المؤجرة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة.

وأشار النائب، إلى أن المدارس المؤجرة، واحدة من أبرز الملفات الشائكة بوزارة التربية والتعليم، حيث تقدر أعدادها بنحو 1371 مدرسة في أغلب محافظات الجمهورية، والتي تخدم نحو مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي.

وأكد حسام المندوه، أن عدد كبير من أصحاب المدارس المؤجرة قاموا برفع دعاوى قضائية لاستردادها، وآخرها قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قيدت جنحة مباشرة برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في ملف المدارس المؤجرة، خصوصا وأن أغلب تلك المدارس مؤجرة منذ عقود مضت، إلا أنه لم يتم وضع حل جذري لها.

وأوضح النائب، أنه تتجدد النزاعات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع ملاك بعض هذه المدارس، ومن أشهر الوقائع في ذلك الملف كانت واقعة مدرسة العهد الجديد بسوهاج، والتي انتهت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4697 لسنـة 2023 بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة.

وقال حسام المندوه الحسيني: تكمن أزمة المدارس المؤجرة، في أن أغلبها يقع في نطاقات عمرانية مكتظة بالطلاب، ومعظمها أصبحت لا غنى عنها في ظل ندرة قطع الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية في هذه المناطق.

وأكد النائب، أنه من بين إشكاليات المدارس المؤجرة، أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة، عن طريق هيئة الأبنية التعليمية من خلال فروعها في المحافظات، لاسيما وأن تلك المدارس تضم أكثر من مليون طالب وطالبة، ما يجعل الاحتياج إليها أمر متزايد سنوياً.

وطالب حسام المندوه، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعلان خطة التعامل مع هذه الأزمة حفاظا على مستقبل نحو مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي.

طلب إحاطة الحكومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس المؤجرة مراحل التعليم الأساسي

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ماجد المصري

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

