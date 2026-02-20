أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم و التيسيرات اللازمة لمديرية الأوقاف، انطلاقاً من دورها الريادي في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مبادئ التسامح والتكافل بين المواطنين، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ الوعي الديني المستنير.

وأوضح المحافظ أن ما تشهده المساجد من أنشطة دعوية وقرآنية يعكس رسالة الدولة في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الدينية الوسطية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تعمير بيوت الله وإحياء الأجواء الإيمانية خلال الشهر الفضيل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية أعدت خطة دعوية شاملة خلال شهر رمضان المبارك ترتكز على تكثيف الأنشطة القرآنية والعلمية وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للإستفادة من الأجواء الإيمانية، مشيراً إلى تنفيذ ما يقرب من ١٠٠٠ مقرأة قرآنية موزعة على مستوى المحافظة، إلى جانب تنظيم صلاة التراويح بجزء كامل يوميا في ١٥٠ مسجداً بمشاركة نخبة من القراء والأئمة المتميزين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ برنامج موسع للواعظات لتقديم خطاب دعوي مستنير يعالج قضايا الواقع بأسلوب مبسط ومؤثر، فضلاً عن تنظيم 31 ملتقى فكرياً يشارك فيها نخبة من العلماء والدعاة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم إلى جانب إقامة 29مائدة رمضانية بساحات المساجد بعدد من المراكز تجسيداً لقيم التكافل الإجتماعي خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حامد أن مديرية أوقاف الشرقية تحرص خلال هذه الخطة إلى أن يكون شهر رمضان موسما للطاعة والبناء الروحي داعيا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.