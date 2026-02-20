محمد عمارة: بن شرقي لاغنى عنه داخل الملعب

تحدث محمد عماره ، نجم الاهلي السابق، عن فوز الفريق الأحمر على الجونة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس الفارق الكبير بين الفريقين.

فوز غير مُقنع رغم النقاط الثلاث

أوضح عمارة خلال ظهوره على قناة «أون سبورت» أن الجونة فريق متواضع مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الأهلي، مشيرًا إلى أن الفارق في جودة اللاعبين كان يجب أن يترجم إلى فوز أكبر من هدف وحيد. وأكد أن الاكتفاء بهدف نظيف لا يتناسب مع قوة الأهلي وتاريخه، خاصة في مواجهة فريق لا يضم نفس العناصر المميزة.

انتقادات للأداء الهجومي

أبدى عمارة عدم رضاه عن الأداء الهجومي، موضحًا أن الفريق لم يصل إلى العدد الكافي من الفرص الخطيرة. وتساءل عن سبب عدم استغلال الأطراف بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن اللعب على الأجنحة يمنح الأهلي حلولًا متنوعة ويفتح المساحات أمام المهاجمين، وهو ما غاب خلال اللقاء.

بن شرقي والشحات.. عناصر تصنع الفارق

شدد عمارة على أهمية وجود أشرف بن شرقي داخل الملعب، معتبرًا أنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، لما يمتلكه من قدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. كما أشار إلى أن الفريق يحتاج أيضًا إلى جهود حسين الشحات، نظرًا لما يقدمه من إضافات هجومية وتحركات مؤثرة تمنح الأهلي أفضلية واضحة.



تحفظات على بعض العناصر

وفي ختام تصريحاته، أبدى عمارة تحفظه على مستوى كامويش ومروان عثمان، مؤكدًا أن الأداء حتى الآن لا يرقى لطموحات جماهير الأهلي. وأشار إلى أن مروان حصل على فرص كافية دون أن يقدم المردود المنتظر من مهاجم يرتدي القميص الأحمر، مطالبًا بمستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة



