غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
محمد عمارة: بن شرقي لاغنى عنه داخل الملعب

رباب الهواري

تحدث  محمد عماره ، نجم الاهلي  السابق، عن فوز الفريق الأحمر على الجونة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس الفارق الكبير بين الفريقين.

فوز غير مُقنع رغم النقاط الثلاث

أوضح عمارة خلال ظهوره على قناة «أون سبورت» أن الجونة فريق متواضع مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الأهلي، مشيرًا إلى أن الفارق في جودة اللاعبين كان يجب أن يترجم إلى فوز أكبر من هدف وحيد. وأكد أن الاكتفاء بهدف نظيف لا يتناسب مع قوة الأهلي وتاريخه، خاصة في مواجهة فريق لا يضم نفس العناصر المميزة.

انتقادات للأداء الهجومي

أبدى عمارة عدم رضاه عن الأداء الهجومي، موضحًا أن الفريق لم يصل إلى العدد الكافي من الفرص الخطيرة. وتساءل عن سبب عدم استغلال الأطراف بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن اللعب على الأجنحة يمنح الأهلي حلولًا متنوعة ويفتح المساحات أمام المهاجمين، وهو ما غاب خلال اللقاء.

بن شرقي والشحات.. عناصر تصنع الفارق

شدد عمارة على أهمية وجود أشرف بن شرقي داخل الملعب، معتبرًا أنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، لما يمتلكه من قدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. كما أشار إلى أن الفريق يحتاج أيضًا إلى جهود حسين الشحات، نظرًا لما يقدمه من إضافات هجومية وتحركات مؤثرة تمنح الأهلي أفضلية واضحة.
 

تحفظات على بعض العناصر

وفي ختام تصريحاته، أبدى عمارة تحفظه على مستوى كامويش ومروان عثمان، مؤكدًا أن الأداء حتى الآن لا يرقى لطموحات جماهير الأهلي. وأشار إلى أن مروان حصل على فرص كافية دون أن يقدم المردود المنتظر من مهاجم يرتدي القميص الأحمر، مطالبًا بمستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة


 

بن شرقي الاهلي

