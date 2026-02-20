رجل مباراة الأهلي و الجونة في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم الاهلي انتصارًا مهمًا على حساب الجونة بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومتكافئًا في بدايته، حيث سعى الأهلي لفرض سيطرته مبكرًا على مجريات اللعب، بينما اعتمد الجونة على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة. ومع مرور الوقت، نجح لاعبو الأهلي في الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى المنافس بأكثر من فرصة محققة.



هدف المباراة يحسم المواجهة

شهدت الدقيقة 36 لحظة الحسم في المباراة، بعدما أرسل المغربي أشرف بن شرقي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور بضربة رأس قوية سكنت الشباك، معلنًا تقدم الأهلي بالهدف الأول. الهدف منح الفريق الأفضلية وأشعل حماس الجماهير في المدرجات.

وفي الشوط الثاني، حاول الجونة العودة في النتيجة والبحث عن هدف التعادل، إلا أن دفاع الأهلي ظهر بشكل منظم، مع تألق واضح في إغلاق المساحات والحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.



ترتيب الأهلي بعد الفوز

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 16 مباراة حتى الآن، ليواصل مطاردة الصدارة ويؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.



إمام عاشور رجل المباراة

تألق إمام عاشور خلال اللقاء واستحق جائزة رجل المباراة بعد أدائه المميز وتسجيله هدف الفوز. وفي لفتة رائعة، قام اللاعب بإهداء الجائزة إلى زميله يوسف بلعمري تقديرًا لمجهوده الكبير داخل الملعب، في مشهد يعكس روح الفريق والتعاون بين اللاعبين



