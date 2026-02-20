قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
إمام عاشور يتنازل عن جائزة رجل مباراة الأهلى والجونة لـ بلعمرى

امام عاشور ويوسف بالعمري
امام عاشور ويوسف بالعمري
حمزة شعيب

 

خطف إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، الأضواء خلال مواجهة فريقه أمام الجونة، بعد أن اختارت اللجنة المنظمة للمباراة عاشور ليكون "رجل المباراة"، لكنه قرر التنازل عن الجائزة وإهدائها لزميله يوسف بلعمري، تقديرًا لمجهوداته في اللقاء.

وحقق الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، فوزًا مثيرًا على الجونة بهدف دون رد، سجله إمام عاشور في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 35، بعد كرة عرضية مقوسة رائعة من أشرف بن شرقي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، وصلت إلى إمام عاشور الذي سددها بالرأس لتسكن شباك الجونة.

وشهدت المباراة استمرار انتفاضة الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في آخر ظهور له بالدوري، فيما واصل الجونة معاناته بعد التعادل في ظهوره الأخير مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق.

ترتيب الأهلي في دوري نايل بعد الفوز

  • الأهلي: المركز الثاني، 33 نقطة
  • سيراميكا: المتصدر، 35 نقطة
  • الزمالك: المركز الثالث، 31 نقطة
  • بيراميدز: المركز الرابع، 31 نقطة
  • المصري: المركز الخامس، 25 نقطة
  • سموحة: المركز السادس، 25 نقطة
  • نادي زد: المركز السابع، 24 نقطة
  • وادي دجلة: المركز الثامن، 24 نقطة
مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

