إمام عاشور يتنازل عن جائزة رجل مباراة الأهلى والجونة لـ بلعمرى

خطف إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، الأضواء خلال مواجهة فريقه أمام الجونة، بعد أن اختارت اللجنة المنظمة للمباراة عاشور ليكون "رجل المباراة"، لكنه قرر التنازل عن الجائزة وإهدائها لزميله يوسف بلعمري، تقديرًا لمجهوداته في اللقاء.

وحقق الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، فوزًا مثيرًا على الجونة بهدف دون رد، سجله إمام عاشور في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 35، بعد كرة عرضية مقوسة رائعة من أشرف بن شرقي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، وصلت إلى إمام عاشور الذي سددها بالرأس لتسكن شباك الجونة.

وشهدت المباراة استمرار انتفاضة الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في آخر ظهور له بالدوري، فيما واصل الجونة معاناته بعد التعادل في ظهوره الأخير مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق.

ترتيب الأهلي في دوري نايل بعد الفوز