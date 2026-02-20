موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع الزمالك، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ستذاع المباراة على قناة أون سبورت، الراعي الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز.