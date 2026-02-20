قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا

رباب الهواري

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاماً بالحبس النافذ على 18 مشجعاً سنغالياً، بالإضافة إلى مشجع جزائري وفق بعض المصادر، على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.


 


 

تفصيل العقوبات

وتراوحت العقوبات بين 3 أشهر وسنة واحدة، كما يلي:

  • سنة واحدة مع غرامة مالية 5000 درهم: شملت 9 مشجعين، أي ما يعادل نحو 500 دولار لكل مشجع.
  • ستة أشهر مع غرامة مالية 2000 درهم: طالت 6 مشجعين، أي حوالي 200 دولار لكل منهم.
  • ثلاثة أشهر مع غرامة مالية 1200 درهم: شملت 3 مشجعين، أي ما يقارب 120 دولار لكل مشجع.

تفاصيل التهم الموجهة

توبع المشجعون بتهم متعددة مرتبطة بالشغب الرياضي، حيث شملت:

  • استخدام العنف ضد القوات العمومية.
  • تخريب تجهيزات الملعب.
  • اقتحام أرضية الميدان ورشق المقذوفات.

موقف الدفاع واستئناف الأحكام

أعلن محامو الدفاع عن المشجعين عزمهم استئناف هذه الأحكام الصادرة، مؤكدين حرصهم على متابعة القضية في المراحل القضائية العليا لضمان حقوق موكليهم.

خلفية الأحداث

اندلعت أعمال الشغب بعد المباراة النهائية التي انتهت بفوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0، وحصد السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2025 في يناير 2026. وأثارت هذه الأحداث جدلاً واسعاً حول أمن الملاعب وإجراءات السيطرة على الجماهير خلال المباريات الكبرى، خاصة في المباريات النهائية التي تشهد حضور جماهيري كثيف
 

تداعيات الأحداث

تأتي هذه الأحكام في إطار تطبيق القانون المغربي على كل من يخل بالأمن العام داخل الملاعب، في محاولة لضبط سلوك الجماهير ومنع تكرار أحداث العنف الرياضي مستقبلاً، بما يعزز من سلامة اللاعبين والمشجعين على حد سواء.


 

المغرب السنغال كأس الامم الافريقية

