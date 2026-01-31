محمد عماد أوكا يفوز بجائزة أفضل جناح أيمن في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

حصد محمد عماد أوكا جناح أيمن منتخب مصر لكرة اليد جائزة أفضل جناح أيمن في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في رواندا وتوج بها الفراعنة عقب الفوز على منتخب تونس 37-24 في المباراة النهائية.

وتوج محمد عماد أوكا بالجائزة بعد قيادته للفراعنة للتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

فيما حصد محمد علي حارس مرمي منتخب مصر لكرة اليد جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في رواندا وتوج بها الفراعنة عقب الفوز على منتخب تونس 37-24 في المباراة النهائية.

وتوج محمد علي بالجائزة بعد قيادته للفراعنة للتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

فيما حصد يحيي خالد ظهير أيمن منتخب مصر لكرة اليد جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في رواندا وتوج بها الفراعنة عقب الفوز على منتخب تونس 37-24 في المباراة النهائية.

وتوج خالد بالجائزة بعد قيادته للفراعنة للتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

تتويج منتخب مصر باللقب

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد برواند بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 37-24، وذلك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبًا.

وبهذا اللقب يرفع منتخب مصر عدد ألقابه إلى 10 في تاريخه ليتساوى مع منتخب تونس في عدد الألقاب، ويتوج منتخب مصر باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

أقيمت مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري وانطلقت صافرتها في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ووصل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (26/32)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي بنتيجة (33-24).