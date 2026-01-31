اليوم.. منتخب مصر يصطدم بسوريا في البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة بالكويت

يفتتح منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مشواره في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، بمواجهة منتخب سوريا، ضمن البطولة المقامة حاليًا في دولة الكويت، بمشاركة 7 منتخبات عربية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليمن وسوريا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين.

وتسعى كتيبة المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية في مشوارها بالبطولة، عندما تواجه منتخب سوريا، اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات، من أجل المنافسة على أحد المراكز المتقدمة والتأهل إلى الأدوار النهائية.

قائمة منتخب مصر المشاركة

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلًا من:

أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الدعم الكامل والاستقرار الإداري للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة المشاركة في البطولة.

استعدادات قوية قبل انطلاق البطولة

وكان منتخب مصر قد أنهى معسكرًا إعداديًا مكثفًا خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى، شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، قبل أن يستقر الجهاز الفني على القائمة النهائية عقب تقييم شامل للمستويات الفنية والبدنية.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني للمنتخب، باعتبارها فرصة حقيقية لاختبار جاهزية اللاعبين، وقياس مدى تطور الأداء الجماعي، قبل خوض الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في أن يظهر المنتخب بصورة مشرفة خلال البطولة العربية بالكويت، ومواصلة تثبيت مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة، ضمن خطة طويلة المدى تستهدف المنافسة القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.