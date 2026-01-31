خالد الغندور يعلق على صفقة كامويش: لاعب عادي وطول القامة أبرز مميزاته

علّق الإعلامي خالد الغندور على صفقة كامويش، مؤكدًا أن اللاعب من وجهة نظره مهاجم عادي، وأن أبرز ما يميّزه هو طول القامة فقط، مشيرًا إلى أنه لم ينضم من قبل لمنتخب أنجولا، وكان آخرها الغياب عن كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف الغندور، أن كامويش لعب لأندية ضعيفة في البرتغال، وكان يرى أن الأهلي في حاجة إلى مهاجم ببروفايل وسيرة ذاتية أفضل، موضحًا أن جراديشار لاعب أكثر مهارة من كامويش وأصغر سنًا.

واختتم الغندور، حديثه بالتأكيد على أن الحكم النهائي على الصفقة سيكون داخل الملعب خلال الفترة المقبلة.



يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.