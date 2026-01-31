طمني جدا.. أيمن أشرف يكشف كواليس حديثه مع سيد عبد الحفيظ

كشف أيمن أشرف لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى، سابقا، تفاصيل ما دار بينه وبين سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن أيمن أشرف اعتزاله ممارسة كرة القدم، بصفة نهائية، بعد مسيرة طويلة فى الملاعب المصرية، ورحلة توج خلالها مع المارد الأحمر بالعديد من الألقاب.

وقال أيمن أشرف خلال تواجده ضيفا ببرنامج «الكورة مع فايق»: "أنا أكتر حد بثق فيه وفى رأيه هو الكابتن سيد عبدالحفيظ وأنا اتكلمت معاه فى شوية تفاصيل كدة يعني، وبلاش أقول الكلام اللى فى الأول لكن ممكن أقول قال أيه بعدها".

وأضاف: «كابتن سيد قالى الأهلى بيتك ومفتوح فى أى وقت وانت عملت تاريخ مشرف وكنت من الناس الملتزمة جوا النادى والأهلى بيتك».

وشدد على: «الكلام ده طمنى جدا وساعدني جدا أخد قرار زى ده».