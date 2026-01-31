قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

علق أيمن أشرف نجم الأهلي السابق، على بيان اعتذار إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للجماهير عقب أزمته الأخيرة.



وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية: " مش عايز أقسو على إمام عاشور ولكنه قصر في حق نفسه وحق الفريق ومحتاج يراجع نفسه.. وصالح جمعة كان هو ملك الخصومات في الأهلي"

مباراة الأهلي و يانج افريكانز



ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج افريكانز عصر اليوم السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر ذاته إن النادي الأهلي بصدد إلغاء عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها علي إمام عاشور من جانب إدارة النادي الأهلي.

تابع: إمام عاشور اتفق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي علي تقديمه كافة التقارير الطبية عقب عودة الفريق الأول من مباراة يانج افريكانز.

واصل: النادي الأهلي تتجه النية عقب الإطلاع على كافة التقارير الطبية الخاصة بحالة إمام عاشور المرضية سوف يرفع عقوبة الايقاف عن اللاعب والإكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه علي أن يخضع للتدريبات منفردا.