بسبب ركنة سيارة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين مجموعة من الاشخاص وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض بالجيزة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل تجارى "مصاب بكسور وكدمات متفرقة " ، وشقيقه) وطرف ثان (4 أشخاص وسيدة) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب لخلافات بينهم حول رفض الطرف الأول إيقاف سيارة "ملاكى خاصة بالطرف الثانى" أمام المحل التجارى المملوك له.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").. وبموجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.