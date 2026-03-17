القبض على شخص ادعى تعدى قوة أمنية على نجله بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، بالتعدى على نجله داخل المحل التجارى الخاص به دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 مارس، وحال قيام قوة أمنية من مركز شرطة سيدى سالم بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلاحظ لهم قيام نجل القائم على النشر، عامل بمحل ملابس ملك والده، بتصوير القوة بهاتفه المحمول أثناء أدائهم عملهم، وحال قيام أحد الضباط بالتوجه له قام بحذف الصور فانصرفت القوة دون ضبطه.

عقب ذلك، قام والده بنشر مقطع الفيديو المشار إليه ادعى خلاله تعدى أحد أفراد الشرطة على نجله لخلافات بينه وبين شقيقه، وأمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





