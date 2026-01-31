قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى
بورفؤاد .. غلق وتشميع محال فرز القمامة بممرات مساكن وزارة العدل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. غدًا
هل صيام يوم النصف من شعبان بدعة؟.. اعرف فضله وحكمه الشرعي
ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو
بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة
الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي
بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

يارا أمين

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن كواليس وتفاصيل لم يُعلن عنها من قبل في واقعة غياب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد دخوله أحد مستشفيات التجمع الخامس بشكل طارئ.

وأوضح أحمد جلال عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: أن الأزمة بدأت في السابعة مساءً، عندما كان إمام عاشور يتناول العشاء خارج منزله، قبل أن يتلقى اتصالًا من زوجته تخبره بارتفاع درجة حرارة ابنته ذات الأربعة أعوام بشكل مفاجئ، ما دفعه للعودة مسرعًا إلى منزله ثم التوجه بها إلى مستشفى الشفا بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن حالة القلق والتوتر الشديدين اللذين تعرض لهما اللاعب، أثرا على جهازه الهضمي، خاصة في ظل معاناته السابقة من فيروس خطير أبعده لفترة عن ممارسة حياته الطبيعية، وليس كرة القدم فقط. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبيّن أن الطفلة تعاني من متحور فيروسي أدى إلى ارتفاع حرارتها، بينما خضع اللاعب لفحوصات دقيقة للاطمئنان على حالته.

وأضاف أن الأطباء أكدوا في الثانية صباحًا أن ما تعرض له إمام عاشور مجرد اضطرابات بالمعدة ناتجة عن العصبية، ولا علاقة لها بإصابته السابقة بفيروس الكبد، وتم علاجه ببعض العقاقير الطبية تحت إشراف الطبيب الذي كان يتابع حالة المدير الفني الراحل إيهاب جلال.

وكشف أحمد جلال عن مكالمة هاتفية مسجلة  دون قصد بين إمام عاشور والدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أبلغ خلالها اللاعب طبيب الفريق بعدم قدرته على الحركة بسبب حالته الصحية والظروف التي مر بها، إلا أن رد الجهاز الطبي بطلب حضور اللاعب للكشف عليه قبل اتخاذ قرار فني، تسبب في توتر اللاعب وغضبه، لينهي المكالمة ويغلق هاتفه وهاتف زوجته.

وأوضح أن إمام عاشور دخل في نوبة نوم عميق نتيجة الأدوية المهدئة، ليستيقظ في السادسة مساء الخميس، ويكتشف حجم الأزمة التي تفجرت، ليشعر بخطأ تصرفه، ويتواصل مجددًا مع الطبيب المعالج، الذي اصطحبه لإجراء فحوصات جديدة، قبل أن يتواصل بنفسه مع مسؤول كبير في الأهلي ويشرح له ملابسات الواقعة كاملة.

وأكد المصدر أن مسؤولي الأهلي اعتبروا ما حدث خطأ جسيمًا من اللاعب يستوجب العقوبة، وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع عقوبة مالية وإدارية، مع رفض مقترحات عرض اللاعب للبيع، على أن يتم التحقيق في الواقعة بشكل كامل بعد عودة بعثة الفريق، بواسطة مدير الكرة

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

