رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، باستقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي جو كنت رفضا للحرب على إيران.

وفي وقت سابق، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك، إن البيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب "يتخبط" في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.



وانتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة بعد أن أشار الأخير إلى إمكانية مساعدة الصين في تقديم الحماية بمضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز الممر النفطي الاستراتيجي مغلقًا في أعقاب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ورد طهران باغلاقه، مما زاد من حدة النقاش السياسي في واشنطن حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.