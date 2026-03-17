الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر

أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جو كينت مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحرب مع إيران، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذه المواجهة.

وقال كينت، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه اتخذ قراره "بعد الكثير من التأمل"، مضيفاً أنه لم يعد قادراً على دعم الحرب الحالية. وأوضح أن إيران "لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة"، معتبراً أن اندلاع الحرب جاء نتيجة "ضغوط من إسرائيل ولوبيها المؤثر في واشنطن".

وفي رسالة استقالته الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، عبر كينت عن دعمه للسياسات التي طرحها ترمب خلال حملاته الانتخابية، خاصة مبدأ "أمريكا أولاً"، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت حتى منتصف عام 2025 تدرك مخاطر الانخراط في حروب الشرق الأوسط، التي وصفها بأنها "استنزفت الأرواح والثروات".

وأضاف كينت أن ترامب، خلال ولايته الأولى، أظهر قدرة على استخدام القوة العسكرية دون التورط في نزاعات طويلة، مستشهداً بعملية اغتيال قاسم سليماني وهزيمة تنظيم “داعش”.

واتهم المسؤول المستقيل جهات إسرائيلية وشخصيات إعلامية أميركية بشن "حملة تضليل" هدفت إلى دفع الولايات المتحدة نحو الحرب، معتبراً أن هذه الجهود خلقت تصوراً خاطئاً بوجود تهديد إيراني وشيك، وهو ما وصفه بـ"الكذبة" التي تشبه، بحسب قوله، المبررات التي سبقت حرب العراق.

وأشار كينت إلى تجربته العسكرية الطويلة، مؤكداً أنه لا يستطيع دعم حرب جديدة قد تكلف أرواحاً أميركية دون مبرر واضح. وختم رسالته بدعوة ترمب إلى إعادة النظر في المسار الحالي، مؤكداً أن القرار لا يزال بيده لتغيير الاتجاه وتجنب مزيد من التصعيد.

جو كينت مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الحرب مع إيران استقالة مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

التخطيط: مصر تستعد لعام مائي جديد.. وخطط استثمارية طموحة لتعزيز البنية التحتية

جانب من الاجتماع

الإسكان والأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والمرافق

الجمعية العمومية

محمد زلط: 40% إنجازًا في تطوير طرق مدينة الجلود.. وتسهيلات التراخيص تجذب المستثمرين

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد