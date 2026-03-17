نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا

أعرب الشيخ محمد حشاد نقيب محفظى وقراء القرآن الكريم عن سعادته الغامرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفائزين فى البرنامج الناجح "دولة التلاوة" وأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى احتفالية "ليلة القدر".



قال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء والمحفظين العامة بمصر: إن مصرنا الحبيبة قد عاشت يوما مشهودا فى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، مما دفع الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن يعرب عن سعادته الغامرة باهتمام سيادة الرئيس كعادته بالقرآن وأهله، مما أدخل الفرحة إلى قلوب أهل القرآن جميعا وخاصة مجلس إدارة النقابة والأعضاء يتقدمهم الشيخ محمد حشاد "نقيب القراء" والشيخ محمود الخشت "نائب النقيب" والشيخ عبد الفتاح الطاروطى "أمين عام النقابة" والشيخ محمد عبد الموجود "أمين الصندوق" الذين حرصوا وفى مقدمتهم فضيلة النقيب على تقديم عظيم الشكر والامتنان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حفظه الله) لرعايته وعنايته بالقرآن الكريم وأهله وسط فرحة عموم الشعب المصرى والعربى والعالمى.



كما هنأ الشيخ محمد حشاد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والشركة المتحدة على النجاح الساحق لبرنامج "دولة التلاوة" فى نسخته الأولى محققا ٣ مليارات و٧٠٠ مليون مشاهة كما أعلن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.



ودعا الشيخ محمد حشاد نقيب القراء بالتوفيق والسداد للدكتور أسامة الأزهرى والشركة المتحدة وجميع فريق عمل دولة التلاوة ولجنة التحكيم وضيوف الشرف من أجل بذل المزيد للحفاظ على ريادة الدولة المصرية [مسقط رأس دولة التلاوة والإنشاد] فى مجال تلاوة القرآن الكريم الذى يعد القوة الناعمة لمصر.