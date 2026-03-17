الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟

موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان
أحمد سعيد

يرغب عدد كبير في معرفة موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان استعدادا لإنهاء يوم جديد من شهر رمضان ، حيث يرغب كثيرون في ترديد دعاء الإفطار خاصة أنها ساعة استجابة لا يرد فيها الدعاء. 

كما أن يوم 27 رمضان هو أحد الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان والتي أمرنا الشرع الشريف بتحري ليلة القدر فيها وفي السطور التالية نتعرف على موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان كما نعرض لكم أفضل صيغ دعاء الإفطار في هذا اليوم المبارك. 

موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان

يستعد المسلمون لاستقبال موعد أذان المغرب استعدادا لتناول الإفطار يوم 27 رمضان . 

ويبحث عدد كبير عن موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان 2026 حتى وفي السطور التالية نتعرف على الموعد بالدقيقة:

  • توقيت أذان المغرب في محافظة القاهرة 6:04 مساءً 
  • توقيت أذان المغرب في محافظة الجيزة 6:04 مساءً
  • توقيت أذان المغرب في محافظة الإسكندرية 6:10 مساءً
  • توقيت أذان المغرب في بورسعيد 6:00 مساءً
  • توقيت أذان المغرب في محافظة المنصورة 6:04 مساءً

أذان المغرب 27 رمضان في مصر

  • ويرفع اذان المغرب في أسوان 5:58  مساءً
  • ويرفع اذان المغرب في سوهاج 6:03 مساءً
  • ويرفع اذان المغرب في الإسماعيلية 6:00 مساءً
  • وفي دمياط توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:02 مساءً
  • وفي المنيا توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:07 مساءً

دعاء الإفطار يوم 27 رمضان

يعد دعاء الإفطار بعد الصيام فرصة عظيمة يتقرب فيها المسلم إلى الله بالدعاء، حيث ورد في السنة النبوية أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره لقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ فوق الغمامِ وتُفتَّحُ لها أبوابُ السَّماءِ ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حينٍ".

لذلك يحرص الكثير من المسلمين على اغتنام هذه الدقائق المباركة بترديد أدعية الإفطار في رمضان طلبًا للرزق والبركة والمغفرة وقبول الطاعات.

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
