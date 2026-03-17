موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟

يرغب عدد كبير في معرفة موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان استعدادا لإنهاء يوم جديد من شهر رمضان ، حيث يرغب كثيرون في ترديد دعاء الإفطار خاصة أنها ساعة استجابة لا يرد فيها الدعاء.

كما أن يوم 27 رمضان هو أحد الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان والتي أمرنا الشرع الشريف بتحري ليلة القدر فيها وفي السطور التالية نتعرف على موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان كما نعرض لكم أفضل صيغ دعاء الإفطار في هذا اليوم المبارك.

موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان

يستعد المسلمون لاستقبال موعد أذان المغرب استعدادا لتناول الإفطار يوم 27 رمضان .

ويبحث عدد كبير عن موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان 2026 حتى وفي السطور التالية نتعرف على الموعد بالدقيقة:

توقيت أذان المغرب في محافظة القاهرة 6:04 مساءً

توقيت أذان المغرب في محافظة الجيزة 6:04 مساءً

توقيت أذان المغرب في محافظة الإسكندرية 6:10 مساءً

توقيت أذان المغرب في بورسعيد 6:00 مساءً

توقيت أذان المغرب في محافظة المنصورة 6:04 مساءً

أذان المغرب 27 رمضان في مصر

ويرفع اذان المغرب في أسوان 5:58 مساءً

ويرفع اذان المغرب في سوهاج 6:03 مساءً

ويرفع اذان المغرب في الإسماعيلية 6:00 مساءً

وفي دمياط توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:02 مساءً

وفي المنيا توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:07 مساءً

دعاء الإفطار يوم 27 رمضان

يعد دعاء الإفطار بعد الصيام فرصة عظيمة يتقرب فيها المسلم إلى الله بالدعاء، حيث ورد في السنة النبوية أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره لقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ فوق الغمامِ وتُفتَّحُ لها أبوابُ السَّماءِ ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حينٍ".

لذلك يحرص الكثير من المسلمين على اغتنام هذه الدقائق المباركة بترديد أدعية الإفطار في رمضان طلبًا للرزق والبركة والمغفرة وقبول الطاعات.

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب