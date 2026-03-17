رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة إذا كانا في يوم واحد ؟.. الأزهر للفتوى يوضح

عبد الرحمن محمد

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن صلاتي العيد والجمعة تعدان من الشعائر الدينية الأساسية التي يتعين على مجموع الأمة الإسلامية إقامتها والحفاظ عليها، مشدداً على أنه لا يجوز للأمة بأسرها ترك أي من هاتين الشعيرتين حتى في حال اجتماعهما في يوم واحد. 

أما فيما يتعلق بالحكم الفقهي على مستوى الأفراد، فقد أشار المركز إلى وجود تباين في آراء الفقهاء حول مدى إجزاء صلاة العيد لمن أداها في جماعة عن حضور صلاة الجمعة في المسجد إذا تزامنا معاً.

وفي استعراضه للمذاهب الفقهية، ذكر المركز أن فقهاء الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن كلتا الصلاتين مستقلتان تماماً عن بعضهما البعض، وبالتالي لا تغني إحداهما عن الأخرى بأي حال. في حين تبنى الشافعية موقفاً يرى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن حضر صلاة العيد في جماعة، إلا في حالات محددة تتعلق بوجود مشقة فعلية في الذهاب لأداء صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير رأي الحنابلة الذين يرون أن صلاة الجمعة تسقط في حق من صلى العيد جماعة، مع وجوب أدائه لصلاة الظهر أربع ركعات في وقتها، مستندين في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى اجتماع عيدين في يوم واحد وجواز الاجتزاء بالعيد عن الجمعة لمن شاء، مع تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الجمعة. 

وبناءً على ذلك، فإن من يواجه مشقة في الخروج مجدداً لأداء الجمعة بسبب ظروف السفر أو المرض أو بعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله رخصة في اتباع من أجاز ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر أربع ركعات. 

أما من لا يجد مشقة في أدائهما معاً ولا تتعطل مصالحه، فالأفضل والأولى في حقه هو الجمع بين الصلاتين اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجمع بينهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

ترشيحاتنا

السنغال

الاتحاد السنغالي يرفض مواجهة الأرجنتين

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكرة الطائرة

غدًا.. مصر تترقب قرعتي مونديال الطائرة للناشئين والناشئات

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد