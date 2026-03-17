الأوقاف: "بر الوالدين زينة الأعياد".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أطلقت وزارة الأوقاف سلسلة زاد الأئمة والخطباء إصدارها الخامس والأربعين، والذي خصص لتناول موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان بر الوالدين زينة الأعياد، وذلك في إطار الجهود الدعوية الرامية إلى ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية في المناسبات الدينية.

ويركز الإصدار الجديد على هدف محوري يتمثل في التأكيد على أن فرحة العيد الحقيقية لا تكتمل مظاهرها إلا ببر الوالدين والإحسان إليهما، باعتبارهما الركيزة الأساسية لسعادة الفرد.

كما يشدد المحتوى الدعوي على أهمية سلامة البناء الأسري من الداخل، وضرورة استغلال أيام العيد في صلة الرحم وتجديد المودة، بما يضمن استقرار المجتمع وترابطه.

وقد أتاحت السلسلة المحتوى الدعوي للأئمة والخطباء عبر رابط مباشر تيسيراً عليهم في تحضير الخطبة، بما يخدم نشر الوعي بفضيلة البر وجعلها واقعاً ملموساً يزين احتفالات المسلمين بأعيادهم.

كما نشرت وزارة الأوقاف عبر المنصة الإلكترونية نص خطبة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإصدار الرابع والأربعين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء» لموضوع خطبة «عيد الفطر».