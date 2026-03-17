وزير الأوقاف يشهد صلاة التهجد بمسجد العلي العظيم بألماظة.. صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صلاة التهجد، في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، بمسجد العلي العظيم بألماظة، وسط حضور كبير من المصلين الذين توافدوا لإحياء هذه الليلة المباركة، وكان في استقباله الدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وأمَّ المصلين في صلاة التهجد القارئ الشيخ مصطفى عاطف، فيما شارك في إمامة المصلين من أئمة المسجد الشيخ عبد المطلب البودي، وألقى خاطرة التهجد الشيخ أحمد خالد من أئمة المسجد، متناولًا فضل العشر الأواخر من رمضان، وفضل الاجتهاد في العبادة والقيام، واغتنام نفحات هذه الليالي المباركة.

وأثنى وزير الأوقاف على جهود الأئمة والعاملين بالمسجد في تنظيم الشعائر واستقبال المصلين، مؤكدًا أن المساجد المصرية تواصل أداء رسالتها الدينية والإنسانية في نشر القيم الإيمانية وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.