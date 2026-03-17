قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل التيك توكر إنجي حمادة في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء
نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، في زيارة ودية لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء عكست عمق العلاقات الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وضم وفد الطائفة الإنجيلية القس الدكتور جورج شاكر سمعان إلياس، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس الدكتور إسطافانوس زكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية، والنائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، والقس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس السنودس، والدكتور وجيه القط، نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين بمصر، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، وسميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق لنيافته، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تأتي في مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن، وأن العلاقات القائمة على الود والاحترام المتبادل تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة الوطنية التي تتميز بها مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بهذه الزيارة، موجهًا التهنئة لوزير الأوقاف ولجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ بليلة القدر المباركة، مشيدًا ببرنامج «دولة التلاوة» وما يقدمه من محتوى متميز يخاطب وجدان الجمهور ويبرز جماليات التلاوة القرآنية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة ثقافية وروحية مهمة.

كما عبّر عن اعتزازه بالانتماء إلى مصر، مؤكدًا أن ما تنعم به البلاد من أمن وأمان نعمة عظيمة، وأن مصر محفوظة بعناية الله، وأن المواطن المصري يشعر بدرجة كبيرة من الاستقرار والطمأنينة.

وأعرب أعضاء الوفد عن خالص تهنئتهم لوزير الأوقاف بمناسبة ليلة القدر المباركة، مشيدين بتميز أسلوبه في البيان وفصاحة عباراته، وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للعلاقات الطيبة التي تجمعهم بوزير الأوقاف، مشيدين بجهوده في تعزيز قيم التفاهم والتقارب، والعمل على ترسيخ التعاون بين المؤسسات المختلفة بما يعزز العمل المؤسسي ويحفظ الحقوق.

وفي كلمتها، أعربت النائبة نانسي نعيم عن تقديرها للعلاقات المتميزة مع وزارة الأوقاف، مؤكدة دعمها للتعاون البناء مع الوزارة، وموجهة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء وجه الوفد دعوة لوزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر القادم للهيئة الإنجيلية، تقديرًا لدوره في دعم مسارات الحوار والتفاهم وتعزيز قيم العيش المشترك.

جاء ذلك بحضور  الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، وفضيلة الشيخ أحمد حجازي، مدير عام الإدارة العامة لبحوث الفتوى والدعوة، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور ياسر حلمي الغياتي، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعلاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

عيد الفطر المبارك أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية أندريه زكي الطائفة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

التخطيط: مصر تستعد لعام مائي جديد.. وخطط استثمارية طموحة لتعزيز البنية التحتية

الإسكان والأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والمرافق

الجمعية العمومية

محمد زلط: 40% إنجازًا في تطوير طرق مدينة الجلود.. وتسهيلات التراخيص تجذب المستثمرين

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد