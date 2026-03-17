وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، في زيارة ودية لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء عكست عمق العلاقات الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وضم وفد الطائفة الإنجيلية القس الدكتور جورج شاكر سمعان إلياس، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس الدكتور إسطافانوس زكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية، والنائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، والقس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس السنودس، والدكتور وجيه القط، نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين بمصر، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، وسميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق لنيافته، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تأتي في مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن، وأن العلاقات القائمة على الود والاحترام المتبادل تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة الوطنية التي تتميز بها مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بهذه الزيارة، موجهًا التهنئة لوزير الأوقاف ولجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ بليلة القدر المباركة، مشيدًا ببرنامج «دولة التلاوة» وما يقدمه من محتوى متميز يخاطب وجدان الجمهور ويبرز جماليات التلاوة القرآنية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة ثقافية وروحية مهمة.

كما عبّر عن اعتزازه بالانتماء إلى مصر، مؤكدًا أن ما تنعم به البلاد من أمن وأمان نعمة عظيمة، وأن مصر محفوظة بعناية الله، وأن المواطن المصري يشعر بدرجة كبيرة من الاستقرار والطمأنينة.

وأعرب أعضاء الوفد عن خالص تهنئتهم لوزير الأوقاف بمناسبة ليلة القدر المباركة، مشيدين بتميز أسلوبه في البيان وفصاحة عباراته، وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للعلاقات الطيبة التي تجمعهم بوزير الأوقاف، مشيدين بجهوده في تعزيز قيم التفاهم والتقارب، والعمل على ترسيخ التعاون بين المؤسسات المختلفة بما يعزز العمل المؤسسي ويحفظ الحقوق.

وفي كلمتها، أعربت النائبة نانسي نعيم عن تقديرها للعلاقات المتميزة مع وزارة الأوقاف، مؤكدة دعمها للتعاون البناء مع الوزارة، وموجهة التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء وجه الوفد دعوة لوزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر القادم للهيئة الإنجيلية، تقديرًا لدوره في دعم مسارات الحوار والتفاهم وتعزيز قيم العيش المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، وفضيلة الشيخ أحمد حجازي، مدير عام الإدارة العامة لبحوث الفتوى والدعوة، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور ياسر حلمي الغياتي، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعلاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.