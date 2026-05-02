تارا عبود تتصدر تريند جوجل بعد حديثها عن تحديات الكوميديا والتوازن بين الفن والطب

تصدّرت الفنانة الأردنية تارا عبود مؤشرات البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث كشفت عن كواليس مشاركتها في مسلسل “فخر الدلتا”، إلى جانب حديثها الصريح عن التحديات التي واجهتها في أولى تجاربها بالكوميديا المصرية.

وخلال اللقاء، وصفت عبود هذه التجربة بأنها واحدة من أبرز محطات مشوارها الفني حتى الآن، مؤكدة أن دخولها عالم الكوميديا شكّل تحدياً حقيقياً لها، خاصة أن هذا اللون يتطلب حساً فنياً مختلفاً ودقة في التلقائية والإيقاع، وهو ما جعلها تشعر ببعض القلق في البداية. لكنها أوضحت أنها تمكنت تدريجياً من التأقلم مع طبيعة العمل، بفضل الدعم الذي تلقته من فريق المسلسل.

وأشارت إلى أن إتقان اللهجة المصرية كان من أصعب العقبات التي واجهتها، موضحة أن الجمهور المصري يتمتع بحس نقدي عالٍ ويركز على أدق التفاصيل، ما دفعها لبذل مجهود كبير حتى تقدم أداءً مقنعاً يعكس فهمها الجيد للشخصية ويخدم السياق الكوميدي للعمل.

ولم تقتصر التحديات على الجانب الفني فقط، بل امتدت إلى حياتها الشخصية، حيث كشفت عبود عن استمرارها في دراسة الطب بالتوازي مع التمثيل، في تجربة وصفتها بالصعبة لكنها مُلهمة. وأكدت أنها تحاول جاهدة تحقيق توازن دقيق بين المجالين، من خلال تنظيم وقتها بشكل صارم، دون أن تضحي بشغفها تجاه أي منهما.

كما أثنت على أجواء العمل داخل كواليس المسلسل، مشيرة إلى أن التعاون مع فريق العمل، وخاصة الفنان أحمد رمزي، ساعدها على تخفيف التوتر الذي شعرت به في البداية، ومنحها الثقة للاندماج بشكل أفضل في أجواء الكوميديا.

وفي ختام حديثها، أكدت تارا عبود أن التمثيل يمثل بالنسبة لها وسيلة أساسية للتعبير عن ذاتها وإطلاق طاقتها الإبداعية، لكنها في الوقت ذاته متمسكة بحلمها في المجال الطبي، معتبرة أن جيلها يسعى لكسر القوالب التقليدية وإثبات القدرة على النجاح في أكثر من مسار في آن واحد.

ويأتي تصدرها للتريند في ظل تفاعل واسع من الجمهور مع تصريحاتها، التي جمعت بين الصراحة والطموح، لتقدم نموذجاً مختلفاً للفنانة الشابة القادرة على الموازنة بين الفن والعلم.