العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي

قال العاهل الأردني وملك البحرين إن اعتداءات إيران تشكل انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا للأمن والسلم الدوليين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد العاهل الأردني وملك البحرين ضرورة وقف التصعيد والتهديدات للملاحة في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أعلن جو كينت مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحرب مع إيران، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذه المواجهة.

وقال كينت، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه اتخذ قراره "بعد الكثير من التأمل"، مضيفاً أنه لم يعد قادراً على دعم الحرب الحالية. وأوضح أن إيران "لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة"، معتبراً أن اندلاع الحرب جاء نتيجة "ضغوط من إسرائيل ولوبيها المؤثر في واشنطن".