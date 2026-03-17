الإسعاف الإسرائيلي يحذر من المخاطر الصحية لوقود الصواريخ الإيرانية

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن جهات الإسعاف الإسرائيلي أصدرت تحذيرات داخلية بشأن أخطار صحية محتملة مرتبطة ببقايا وقود بعض الصواريخ التي تقول إسرائيل إن إيران أطلقتها مؤخرًا باتجاه أراضيها.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن منظمة الإسعاف «نجمة داوود الحمراء» عممت إرشادات على فرق الإنقاذ، تتضمن تنبيهات حول احتمال التعرض لمواد كيميائية خطرة في مواقع سقوط الصواريخ، خاصة في حال حدوث تسرب من أنظمة الدفع.

وبحسب ما ورد، تستند هذه التحذيرات إلى فرضية أن بعض الصواريخ تعمل بوقود سائل، وهو ما قد يشكل خطرًا في حال ملامسته أو استنشاقه بعد الانفجارات أو السقوط. وأشارت التقارير إلى أن الجهات الصحية بدأت اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لاحتمال تسجيل حالات تسمم كيميائي.

وتوضح الوثيقة المتداولة، وفق الصحيفة، أن هذا النوع من الصواريخ يعتمد على مزيج من الوقود والمؤكسد لإتمام عملية الاحتراق داخل المحرك، وهو نظام يُستخدم عادة في الصواريخ كبيرة الحجم ويضم تجهيزات معقدة مثل خزانات ومضخات وأنابيب.

كما لفتت إلى أن بعض هذه المواد قد تندرج ضمن المركبات الخطرة، ومن بينها مركبات الهيدرازين، التي تُعرف بسرعة تطايرها وقابليتها للاشتعال، إضافة إلى آثارها الصحية المحتملة.

وتحذر الإرشادات من أن التعرض لهذه المواد قد يؤدي إلى تهيج العينين والجلد، ومشكلات في الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس، فضلًا عن أعراض عصبية تشمل الصداع والتشوش وربما نوبات في الحالات الشديدة، مع احتمال حدوث تأثيرات أوسع على أجهزة الجسم.

ورغم هذه التحذيرات، لم تسجل، وفق ما نقلته الصحيفة، حالات تسمم مؤكدة حتى الآن. كما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني على هذه المزاعم.