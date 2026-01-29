انت مستهتر | أحمد موسى يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور بسبب الأهلي

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على إمام عاشور لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا.

وكتب أحمد موسى في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تاريخ وكرامة ومبادئ النادي الأهلي أهم من إمام عاشور".

وأضاف: "الموضوع أكبر من غرامة مليون ونصف مليون جنيه وإيقاف اسبوعين، منتهى الاستهتار بالفريق والجماهير، لا سبب يمنع لاعب من التهرب من السفر مع فريقه دون إخطار أو إذن".

وتابع: "استفزاز من لاعب مستهتر.. النادي الأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان إسمه ونجوميته وشهرته حتى لو كان إمام عاشور".

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.