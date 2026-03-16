علي جمعة: الصدقة سر استجابة الدعاء وتمحو الذنوب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علي جمعة: الصدقة سر استجابة الدعاء وتمحو الذنوب

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الصدقة من أعظم الأعمال التي تقرب العبد من الله، موضحًا أنها سبب في تطهير النفس والمال، كما أنها تمحو الذنوب وتفتح أبواب استجابة الدعاء.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة في أصل معناها تدل على الطهارة والتزكية، أي تطهير المال والنفس، مشيرًا إلى أن الصدقة لها أثر كبير في إزالة الخطايا، مستشهدًا بقول النبي إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

وأضاف أن الإنسان عندما يريد التقرب إلى الله ومناجاته، فعليه أولًا أن يؤدي ما عليه من واجبات، وفي مقدمتها الزكاة، لافتًا إلى أن العطاء في الإسلام لا يقتصر على الزكاة فقط، بل يشمل الصدقات بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى أن الصدقة لها مفهوم واسع في الشريعة الإسلامية، حيث تشمل الزكاة والصدقة الجارية مثل الأوقاف والأحباس، إضافة إلى التبرعات وأعمال الخير التي يقدمها الإنسان لمساعدة الآخرين.

كما لفت إلى أن مفهوم الصدقة لا يقتصر على المال فقط، بل يمتد إلى المعاني والسلوكيات الحسنة، مثل العفو عمن أساء، أو بذل الوقت والجهد والعلم دون انتظار مقابل. وأكد أن الإسلام وسّع مفهوم الصدقة ليشمل حتى أبسط صور المعروف، مستشهدًا بقول النبي محمد ﷺ: «تبسمك في وجه أخيك صدقة»، في إشارة إلى أهمية نشر الأخلاق الطيبة بين الناس.

