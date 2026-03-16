انتحلوا صفة رجال شرطة.. عصابة تواجه الحبس سنتين طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بانتحالهم صفة رجال شرطة والتحصل منه على مبلغ مالي دون وجه حق، في القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبسؤاله؛ قرر بقيام 3 أشخاص (الظاهرين بمقطع الفيديو) بانتحالهم صفة رجال شرطة، والتحصل منه على مبلغ مالي؛ نظير التغاضي عن مخالفته شروط التراخيص، إبان تواجده بأحد المواقف في محافظة القاهرة.

وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاملين بإدراة مواقف سيارات الأجرة بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (دفاتر تحصيل مخالفات “خط سير، مواقف عشوائية”- مبالغ مالية - السيارة المستخدمة في الواقعة تابعة لجهة عملهم "منتهية التراخيص" ملصق عليها عبارات "الضبطية القضائية - رقابة الطرق").. وتبين كونهم غير منوطين بتحصيل مخالفات مرورية.

وجرى التحفظ على السيارة وإزالة الملصق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

 

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات، أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

