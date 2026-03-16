طقس اليوم .. بارد صباحا وشبورة مائية على الطرق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين أجواء باردة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلًا.

الظواهر الجوية اليوم



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنها 23 14

دمنهور 21 11

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

كاترين 15 04

الطور 22 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 15

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 23 13

السلوم 24 11

سيوة 25 12

رأس غارب 25 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 27 13

أبو سمبل 28 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 24

المدينة المنورة 33 21

الرياض 33 21

المنامة 26 20

أبو ظبي 35 23

الدوحة 31 23

الكويت 25 16

دمشق 18 05

بيروت 19 14

عمان 15 06

القدس 16 07

غزة 19 13

بغداد 22 12

مسقط 32 25

صنعاء 27 09

الخرطوم 42 26

طرابلس 18 13

تونس 15 09

الجزائر 15 06

الرباط 20 09

نواكشوط 27 19