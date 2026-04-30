ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
لا سفر دون إخطار | تشريع جديد يحكم تنقل الأبناء بعد الطلاق
منحة العمالة غير المنتظمة 2026 .. صرف 1500 جنيه في هذا التوقيت
تكريما للملك تشارلز .. ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن الويسكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائبة شيرين صبري: رسائل الرئيس في عيد العمال تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أعلنها عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة أنها تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الدولة تجاه ملف العمال، قائم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى تمكين اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام.

وأكدت صبري، في بيان لها اليوم، أن ما حملته كلمة الرئيس من قرارات ورسائل يعكس انحيازًا حقيقيًا ومدروسًا لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات خارج مظلة الحماية الكافية، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك الآن بخطى واضحة لدمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي وتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة لها.

وأوضحت أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، ليس مجرد دعم مالي مؤقت، بل رسالة تقدير واضحة من الدولة لجهود هذه الفئة، وخطوة عاجلة لتخفيف الضغوط المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الأهم هو ما تعكسه هذه الخطوة من توجه استراتيجي نحو بناء نظام حماية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضافت أن توجيهات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، تمثل نقلة مهمة نحو إزالة العوائق البيروقراطية التي كانت تحول دون اندماج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل اللائق والاستقرار المهني.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، يعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة لطبيعة المخاطر التي يتحملها العمال، وحرصها على توفير حماية إنسانية عادلة لأسرهم، بما يعزز الشعور بالأمان الوظيفي.

وأكدت أن هذه الحزمة من الإجراءات تكشف عن رؤية متكاملة تتبناها الدولة، لا تقتصر على تحسين الدخول، وإنما تمتد لتشمل تطوير منظومة التأمين الاجتماعي، ورفع كفاءة العمالة، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت على أن ما تشهده الدولة من تحركات في ملف العمال يعكس إرادة سياسية جادة لوضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، باعتباره حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام.

