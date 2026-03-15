قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 21 11

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

كاترين 15 04

الطور 22 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 15

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 23 13

السلوم 24 11

سيوة 25 12

رأس غارب 25 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 27 13

أبوسمبل 28 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 24

المدينة المنورة 33 21

الرياض 33 21

المنامة 26 20

أبوظبي 35 23

الدوحة 31 23

الكويت 25 16

دمشق 18 05

بيروت 19 14

عمان 15 06

القدس 16 07

غزة 19 13

بغداد 22 12

مسقط 32 25

صنعاء 27 09

الخرطوم 42 26

طرابلس 18 13

تونس 15 09

الجزائر 15 06

الرباط 20 09

نواكشوط 27 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 00

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 22 11

نيودلهي 31 18

جاكرتا 32 23

بكين 15 02

كوالالمبور 35 24

طوكيو 15 07

أثينا 17 07

روما 19 07

باريس 12 04

مدريد 18 06

برلين 08 01

لندن 11 03

مونتريال 04 02-

موسكو 08 04-

نيويورك 09 04

واشنطن 13 04

أديس أبابا 26 13

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد مائل للدفء الظواهر الجوية شبورة مائية

